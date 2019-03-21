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В дебютном матче Ротаня украинская «молодежка» сыграла в Турции вничью с эстонцами
В четверг, 21 марта, молодежная сборная Украины (U21)провела в турецком Белеке первый матч под руководством нового главного тренера Руслана Ротаня (на фото). Поединком против своих сверстников из Эстонии наши ребята начали программу контрольных поединков в Турции в рамках международного турнира Antalya Cup, в котором также сыграют «молодежки» Казахстана, Латвии и Македонии. Дебют молодежной сборной Украины нового созыва получился «сухим» — 0:0.
Отмечу, что международный турнир в Турции проходит по круговой системе с двумя исключениями. Поскольку молодежные сборные Латвии и Эстонии, а также Казахстана и Македонии попали в одни группы отбора к Евро-2021, то между собой соперники в Белеке не встретятся.
Поэтому при определении победителя Antalya Cup в зачет каждой команде пойдут только три матча. Кстати, Украина станет единственной сборной в Турции, которая проведет четыре встречи (при этом результат спарринга с Эстонией, в отличие от соперника, команде Ротаня зачтен не будет).
Напомню, что в Белеке молодежная сборная Украины также сыграет с Македонией (22 марта), Казахстаном (25 марта) и Латвией (26 марта).
Кстати, официальный дебют украинской «молодежки» нового созыва состоится 6 сентября домашним поединком против соперников из Финляндии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молодежная сборная Украины узнала соперников в отборочном цикле Евро-2021.
Фото ffu.ua
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