Три легких рецепта салатов для худеющих (фото)

Стиль жизни

Весна — время худеть, ведь впереди лето. Сделать это непросто, когда вокруг столько гастрономических искушений. Соблазны поджидают буквально на каждом углу: на экране телевизора, на мониторе компьютера и даже в смартфоне. А на улице буквально на каждом шагу то ресторан, то кондитерская, то супермаркет. Или рынок, где столько всего аппетитного. Однако выход есть: кушать вкусно, но немного. И, конечно же, выбирать то, что менее калорийно. Одно из лучших решений — салаты. Оригинальными идеями с «ФАКТАМИ» поделилась известная украинская актриса Лариса Кадочникова, миллионам зрителей известная по главной роли в картине Сергея Параджанова «Тени забытых предков», а также своей блестящей игрой на театральной сцене.

— Лариса Валентиновна, сейчас кулинарные таланты то и дело открывают в себе голливудские звезды. Среди звездных кулинаров — Гвинет Пэлтроу, Скарлетт Йоханссон и Джениффер Энистон. А вы любите готовить?

— Мне нравится экспериментировать с продуктами, приправами. Особенно люблю салаты. Ранней весной — с редиской, огурчиком, яйцом и сметаной. Обожаю греческий салат, в котором много зелени и маслин. В нем аромат лета. Думаю, этот салат все любят. А готовится он просто. Помидоры черри разрежьте пополам, добавьте нарезанный ломтиками огурец. Дополните салат брынзой. Важно, чтобы она была вкусная. Выдавите сок из половинки лимона и сбрызните им все это, а затем полейте оливковым маслом по вкусу. Добавьте оливки, перемешайте и наслаждайтесь.

А в Голливуде меня два года назад угощали потрясающим салатом из шпината с апельсинами. Его я готовлю и дома.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием! Все ингредиенты в нем доступные, а время приготовления займет не больше 15 минут.

Салат из шпината с апельсинами Свежие молодые листья шпината дополните дольками апельсина или красного грейпфрута. Заправьте это оливковым маслом с соком цитрусовых, которые используете. Немного поперчите. И приятного аппетита!

— Это потрясающе вкусно, — утверждает Лариса Кадочникова. — Таким салатом можно угостить гостей, и они будут в восторге. А еще оригинальный салат можно приготовить из моркови, яблок и сельдерея.

Морковно-яблочный салат с сельдереем Морковь и сельдерей натрите на крупной терке, яблоко очистите и порежьте на тонкие слайсы. Посолите по вкусу и перемешайте. Для заправки используйте хорошее оливковое масло.

— Люблю салаты и со сметанным соусом, — говорит Лариса Кадочникова. — Но сметана должна быть нежирной. Я покупаю не рыночную, а магазинную. Жирная сметана полезна для лица, но не для желудка. Смешайте такую сметану с творогом, и вы получите замечательную маску для кожи лица, которая сейчас, весной, особо нуждается в питании.

— Нужно взять на заметку.

— А рецепт моего любимого салата такой.

Салат с редисом и изюмом Тонко нашинковать капусту, натереть на крупной терке морковь, полупрозрачными кольцами нарезать редис. Все это смешать и дополнить изюмом и зеленым луком. Заправить сметаной или нежирным йогуртом.

— Все полезное, легкое.

— Я только лук не очень люблю, но его есть необходимо, как и все весенние овощи. В них много витаминов. Кроме того, от овощей не полнеют. Вместо гарнира, к примеру, можно запечь сладкий перец с тыквой или приготовить кабачки с кедровыми орешками. Очень вкусным получается перец на гриле. Каждый предварительно разрежьте на половинки или четвертинки. Не бойтесь экспериментировать!

*Лариса Кадочникова: «Очень люблю салаты. Знаю много замечательных рецептов». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Правда, что вы держитесь в одном весе многие годы?

— Да, это так. Мой вес — около 60 килограммов при росте 1 метр 65 сантиметров. Таким он был всегда. Правда, одно время я весила 57 килограммов. Но считаю, что это очень мало. Я себе в этом весе не нравилась, была слишком худой.

— В чем же главный секрет того, что вы не поправляетесь?

— Я много двигаюсь. Не отдыхаю, не лежу днем. Это, считаю, имеет большое значение. Ведь можно практически ничего не есть, лечь на диван и… поправляться (улыбается). Что касается еды, стараюсь есть не целую порцию, а половину.

— Завтрак у вас сытный?

— На завтрак ем либо овсяную кашу на воде со свежими фруктами (обычно это яблоко или груша), либо нежирный творог со сметаной.

— Дополняете его вареньем или сухофруктами? Или, быть может, просто посыпаете сахаром, как это делают многие?

— Нет, солю. Могу на завтрак съесть и легкий салатик. Например, из огурцов и томатов. Кусочек черного подсушенного хлеба с сыром и чай — вот и все! Обедаю обычно в театре. Заказываю первое и второе. Как правило, пью кофе с молоком.

— А что предпочитаете на ужин?

— Опять-таки легкий салатик. Я же прихожу после спектакля голодная, должна что-то съесть.

— Десерт можете себе позволить?

— Обычно это черный шоколад.

— Спортом занимаетесь?

— Не занимаюсь и не занималась. Точнее, когда-то каталась на коньках, но это было очень давно. Танцевала много. Движение — жизнь!

Ранее в «ФАКТАХ» — Простые рецепты постных блюд от кулинарного эксперта Евгения Клопотенко.

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