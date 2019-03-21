В Ираке родился ребенок без носа (фото)

Мир

В иракском городе Эль-Фаллуджа родился ребенок, поставивший в тупик местных врачей, никогда не сталкивавшихся с подобной аномалией. Ребенок появился на свет без носа. И с трудом способен дышать только через рот. В семье малыша есть еще трое старших здоровых детей.

Как пишет издание The Sun, у ребенка (пол которого не сообщается) диагностирована микроцефалия — значительное уменьшение размеров черепа и, соответственно, головного мозга. Причиной этого могли стать генетический дефект, употребление матерью во время беременности наркотиков или алкоголя, вирус Зика или же токсины. Фотографии новорожденного были опубликованы организацией Fallujah Birth Defects, учрежденной в 2004 году и документирующей врожденные пороки развития в городе, подвергшимся масштабным бомбардировкам во время войны в Ираке.

Родившийся в Ираке ребенок без носа

Похожий случай ранее был зарегистрирован в США. Мальчик Элай Томпсон также появился на свет без носа, но умер в 2017 году, когда ему было два года. В возрасте пяти дней ему сделали трахеотомию, чтобы было легче дышать. Общаться с родными он мог с помощью жестов.

Элай Томпсон прожил два года



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