Происшествия

Не на ту напал: пассажирка маршрутки дала жесткий отпор карманнику (видео)

В Запорожье пассажирка маршрутки не дала карманнику украсть у нее мобильный телефон. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

Инцидент произошел в среду, 20 марта, в маршрутке № 63. Вор попытался отобрать у одной из пассажирок мобильный телефон.

Женщина, к счастью, вовремя успела среагировать. По словам очевидцев происходящего, из ее уст в адрес грабителя прозвучала фраза: «Не на ту напал, дорогой мой!»

Пассажирка попросила водителя вызвать полицейских. Но тот наотрез отказался.

Как сообщает очевидец, вор оказался настолько наглым, что остался в маршрутке и сел рядом с женщиной.

Чем закончился конфликт не уточняется.

Напомним, ранее дерзкого карманника задержали пассажиры автобуса в Голосеевском районе. А в Шевченковском районе жертвой карманных воров стал народный депутат.

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