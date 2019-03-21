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Происшествия

Не на ту напал: пассажирка маршрутки дала жесткий отпор карманнику (видео)

16:39 21 марта 2019 270
вор
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье пассажирка маршрутки не дала карманнику украсть у нее мобильный телефон. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

Инцидент произошел в среду, 20 марта, в маршрутке № 63. Вор попытался отобрать у одной из пассажирок мобильный телефон.

Женщина, к счастью, вовремя успела среагировать. По словам очевидцев происходящего, из ее уст в адрес грабителя прозвучала фраза: «Не на ту напал, дорогой мой!»

Пассажирка попросила водителя вызвать полицейских. Но тот наотрез отказался.

Как сообщает очевидец, вор оказался настолько наглым, что остался в маршрутке и сел рядом с женщиной.

Чем закончился конфликт не уточняется.

«Не на ту напал, дорогой мой» Сегодня в маршрутке № 63 карманник попытался вырвать у женщины телефон, но женщина заметила его вовремя и со словами: «Не на ту напал, дорогой мой» — не отдала телефон. Дальше она попросила водителя вызвать полицию, но он наотрез отказался, на что женщина спросила не доплачивают ли водителям карманники. А вор оказался настолько наглым, что остался в маршрутке и сел рядом с женщиной. Очевидица всего засняла кусочек этого кино. Смотрим #zaporozhye #ZP #news #маяковского #like4tags #likealways #likesreturned #likes #likeall #liked #instalike #followsho#followmeplease #followers #followforfollow #followall #followback #followforfollowback #followplease #followhim #followme #f4f #followus #follow4like #pleasefollow #follower #followbackteam

Публикация от @ onenewszp

Напомним, ранее дерзкого карманника задержали пассажиры автобуса в Голосеевском районе. А в Шевченковском районе жертвой карманных воров стал народный депутат.

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