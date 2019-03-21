- 16:49 Бойня в Керчи ничему не научила: в сети показали свежий пример победобесия в Крыму
- 16:46 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
- 16:44 Где в Киеве 22–31 марта можно бесплатно сделать флюорографию: названы адреса
- 16:44 В Ираке затонул паром: десятки погибших
- 16:39 Не на ту напал: пассажирка маршрутки дала жесткий отпор карманнику
- 16:33 Боевики усилили давление на избирателей с оккупированного Донбасса
- 16:26 В Ираке родился ребенок без носа
- 16:22 В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода
- 16:21 Биатлон в Холменколлене: где смотреть женский спринт на Кубке мира
- 16:20 Конкуренция значительно изменила энергетический рынок, — СМИ
Не на ту напал: пассажирка маршрутки дала жесткий отпор карманнику (видео)
В Запорожье пассажирка маршрутки не дала карманнику украсть у нее мобильный телефон. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
Инцидент произошел в среду, 20 марта, в маршрутке № 63. Вор попытался отобрать у одной из пассажирок мобильный телефон.
Женщина, к счастью, вовремя успела среагировать. По словам очевидцев происходящего, из ее уст в адрес грабителя прозвучала фраза: «Не на ту напал, дорогой мой!»
Пассажирка попросила водителя вызвать полицейских. Но тот наотрез отказался.
Как сообщает очевидец, вор оказался настолько наглым, что остался в маршрутке и сел рядом с женщиной.
Чем закончился конфликт не уточняется.
«Не на ту напал, дорогой мой» Сегодня в маршрутке № 63 карманник попытался вырвать у женщины телефон, но женщина заметила его вовремя и со словами: «Не на ту напал, дорогой мой» — не отдала телефон. Дальше она попросила водителя вызвать полицию, но он наотрез отказался, на что женщина спросила не доплачивают ли водителям карманники. А вор оказался настолько наглым, что остался в маршрутке и сел рядом с женщиной. Очевидица всего засняла кусочек этого кино. Смотрим #zaporozhye #ZP #news #маяковского #like4tags #likealways #likesreturned #likes #likeall #liked #instalike #followsho#followmeplease #followers #followforfollow #followall #followback #followforfollowback #followplease #followhim #followme #f4f #followus #follow4like #pleasefollow #follower #followbackteam
Напомним, ранее дерзкого карманника задержали пассажиры автобуса в Голосеевском районе. А в Шевченковском районе жертвой карманных воров стал народный депутат.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.