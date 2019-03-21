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Военнопленным украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу
21 марта состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Михаила Власюка, которого россияне взяли в плен в нейтральных водах в ноябре 2018 года. Об этом сообщил сообщил российский адвокат Николай Полозов.
«Следствие ознакомило Михаила и его адвоката Исляма Велиляева с постановлением о назначении комиссионной комплексной амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы», — написал он в Facebook.
Защита пленных моряков возражала против назначения экспертизы, мотивируя это тем, что III Женевская конвенция «Об обращении с военнопленными» не предусматривает проведение подобной экспертизы в отношении военнопленных. Также, следствием не было представлено защите никаких сведений об объективных обстоятельствах, предусмотренных статьей 196 УПК РФ, являющихся основанием для обязательного назначения судебной экспертизы.
«Таким образом, по состоянию на сегодняшний день, комиссионная комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков», — написал Полозов.
По его словам, позиция защиты относительно данных экспертиз остаётся прежней — проведение данной экспертизы в отношении военнопленных украинских моряков является незаконной, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года, и является обращением, унижающим достоинство и честь военнопленных.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Москве прооперировали военнопленного моряка Василия Сороку.
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