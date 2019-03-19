Общество

Военопленного моряка Сороку прооперировали: что об этом известно

В Москве прооперировали военнопленного моряка Василия Сороку, захваченного россиянами в конце ноября прошлого года в районе Керченского пролива. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

По словам Бадамшина, информацию об операции подтвердила бывший украинский омбудсмен Нина Карпачева и больница, где оперировали парня.

«Наконец хорошие новости, которые все мы ждали и добивались совместными усилиями. Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, а Василий и все моряки быстрее вернутся домой», — добавил Бадамшин.

Напомним, российские военные 25 ноября 2018 года атаковали в Керченском проливе украинский рейдовый буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» ВМС ВСУ, которые совершали переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили 24 украинских моряков, которых поместили в СИЗО в Крыму, а затем перевезли в московские следственные изоляторы «Лефортово» и «Матросская тишина». В настоящее время все они содержатся в «Лефортово», включая трех пострадавших при атаке моряков — Андрея Эйдера, Василия Сороку и Андрея Артеменко.

У Василия Сороки долго не приходил отек руки: в ней оставались осколки, функции нескольких пальцев не восстанавливались.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ООН официально признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными.

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