УЕФА наказал Криштиану Роналду за неприличный жест

Спорт

Дисциплинарная инстанция УЕФА вынесла свой вердикт по делу форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который, оформив хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Атлетико», продемонстрировал неприличный жест.

Португальский нападающий избежал дисквалификации, отделавшись штрафом в размере 20 тысяч евро.

Напомню, что, празднуя успех, Криштиану Роналду «передал привет» главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне, который продемонстрировал неприличный жест в первой игре соперников. Аргентинца, как известно, также оштрафовали на 20 тысяч евро.

Таким образом, Криштиану Роналду сможет сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Аяксом» 10 апреля в Амстердаме.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хет-трик Криштиану Роналду принес «Ювентусу» путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Фото Getty Images



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