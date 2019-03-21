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УЕФА наказал Криштиану Роналду за неприличный жест
Дисциплинарная инстанция УЕФА вынесла свой вердикт по делу форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который, оформив хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Атлетико», продемонстрировал неприличный жест.
Португальский нападающий избежал дисквалификации, отделавшись штрафом в размере 20 тысяч евро.
Напомню, что, празднуя успех, Криштиану Роналду «передал привет» главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне, который продемонстрировал неприличный жест в первой игре соперников. Аргентинца, как известно, также оштрафовали на 20 тысяч евро.
Таким образом, Криштиану Роналду сможет сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Аяксом» 10 апреля в Амстердаме.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хет-трик Криштиану Роналду принес «Ювентусу» путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Фото Getty Images
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