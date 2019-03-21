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Шоу-бизнес

Оля Полякова рассмешила поклонников колоритной шуткой (видео)

18:17 21 марта 2019 85
Оля Полякова
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Оля Полякова, которая может давать мастер-классы, как привлечь внимание и эпатировать публику, рассмешила поклонников в сети колоритной шуткой. Суперблондинка опубликовала на своей странице в Instagram кадр из нового выпуска телешоу «Дивовижні люди» («Украина»), в котором эмоционально комментирует выступление очередного героя. Видимо, Олю так потрясло увиденное, что она не подбирала слов.

«Щоб на мене кицька чхнула», — забавно прокомментировала Полякова.

Это высказывание очень рассмешило поклонников в сети. Под видео они оставляют свои впечатления и пишут, что теперь будут так выражаться, увидев что-то удивительное, и благодарят Олю за созданное настроение.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Оля Полякова рассказала о своем пути к успеху и назвала условие, при котором она может поехать на «Евровидение».

Также «ФАКТЫ» писали о том, что голливудская комедийная актриса Эми Шумер ради пиара на восьмом месяце беременности голой бегала по парку и позировала на камеру.

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