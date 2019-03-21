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Оля Полякова рассмешила поклонников колоритной шуткой (видео)
Популярная певица Оля Полякова, которая может давать мастер-классы, как привлечь внимание и эпатировать публику, рассмешила поклонников в сети колоритной шуткой. Суперблондинка опубликовала на своей странице в Instagram кадр из нового выпуска телешоу «Дивовижні люди» («Украина»), в котором эмоционально комментирует выступление очередного героя. Видимо, Олю так потрясло увиденное, что она не подбирала слов.
«Щоб на мене кицька чхнула», — забавно прокомментировала Полякова.
Это высказывание очень рассмешило поклонников в сети. Под видео они оставляют свои впечатления и пишут, что теперь будут так выражаться, увидев что-то удивительное, и благодарят Олю за созданное настроение.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Оля Полякова рассказала о своем пути к успеху и назвала условие, при котором она может поехать на «Евровидение».
Также «ФАКТЫ» писали о том, что голливудская комедийная актриса Эми Шумер ради пиара на восьмом месяце беременности голой бегала по парку и позировала на камеру.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».