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Шоу-бизнес

Беременная Эми Шумер бегала голой по парку (фото)

11:15 20 марта 2019   501
Эми Шумер
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Знаменитая комедийная актриса, звезда фильмов «Девушка без комплексов» и «Красотка на всю голову», Эми Шумер, которая находится на восьмом месяце беременности, удивила экстравагантным поступком.

Голливудская звезда полностью разделась в парке и в обнаженном виде бегала по лужайкам, позируя на камеру. Пикантными снимками раскрепощенная Эми поделилась на своей странице в Instagram.

Оказалось, что на такой поступок 37-летняя актриса решилась ради пиара своего авторского шоу Amy Schumer Growing, премьера которого запланирована на 19 марта. Шоу появился на стриминговом сервисе Netflix. В проекте актриса расскажет истории о своем браке, беременности и поделиться плохими советами от своей матери.

«Amy Schumer Growing выходит уже в этот вторник, и я не могу дождаться, чтобы прочитать все, что белые критики-мужчины скажут о моей беременности!» — подписала Эми серию пикантных снимков.

В комментариях под фото подписчики раделились на два лагеря. Одни категорично осудили поступок будущей мамы, другие восхищались ее смелостью.

В комментариях к посту Шумер поддержали не только обычные пользователи, но и знаменитые коллеги. Дженнифер Гарнер оценила обнаженные снимки и назвала Шумер красавицей, Джульетта Льюис призналась, что не может дождаться выхода шоу, а Элизабет Бэнкс написала о том, какая Эми «прекрасная и сильная». Отметила пост и звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк.

Напомним, в феврале 2018 года Эми Шумер тайно вышла замуж за шеф-повара Криса Фишера. Красивая церемония бракосочетания прошла в Малибу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Alyosha обнажилась в новом клипе «Горда».

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