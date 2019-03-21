В Мелитополе нашли повешенной военнослужащую: детали трагедии

Происшествия

В Мелитополе на территории воинской части повесилась женщина-военнослужащая. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Тело женщины, 1979 года рождения, было обнаружено утром 16 марта. Она повесилась на дереве, передает УНН.

Установлено, что кроме следов от веревки на шее, на теле покойной нет других следов, свидетельствующих о насильственной смерти. Накануне самоубийства лейтенант морской пехоты поссорилась с мужем — тоже военным.

По свидетельству сослуживцев, женщина вечером 15 марта сильно поссорилась с мужем, который служит в одной с ней части начальником артиллерии. Мужчина поехал на отдых с друзьями чем, якобы, вызвал гнев жены. После ссоры женщина выключила телефон и исчезла.

Как писали «ФАКТЫ», в октябре в Винницкой области погиб военнослужащий одной из воинских частей. Тело военнослужащего обнаружили его родственники повешенным по адресу проживания его жены.

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