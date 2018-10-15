Под Винницей повесился контрактник

Происшествия

В Винницкой области погиб военнослужащий одной из воинских частей. Инцидент произошел в ночь на 15 октября. Об этом сообщили на сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Погибший пулеметчик был контрактником взвода охраны и обороны батальона охраны 1988 г. р. Военная часть, в которой служил контрактник, расположена в с. Большая Вулыга Тывровского района.

Сообщается, что тело военнослужащего обнаружили его родственники повешенным по адресу проживания его жены.

«По предварительной информации, посмертной записки погибший не оставил. По факту гибели военной прокуратурой открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК», — сообщили в прокуратуре.

Как писали «ФАКТЫ», в 2016 году похожий инцидент произошел в одной из воинских частей, расположенных возле Яворовского военного полигона (Львовская область). Там покончил жизнь самоубийством 22-летний солдат срочной службы.

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