Секс-скандал с Варченко: суд принял новое решение по блогеру Барабошко

Происшествия

Блогеру Александру Барабошко, подозреваемому по громкому делу о секс-скандале в интернете, Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения до 29 апреля. До этой даты он должен носить электронный браслет и не может покидать Киев. Такое решение суд принял в четверг, 21 марта. Об этом сам Барабошко сообщил в Facebook.

Напомним, 24 марта у блогера заканчиваются очередные 2 месяца меры пресечения.

«Сегодня Печерский суд рассматривал ходатайство прокуроров о ее продлении. Приведенные аргументы традиционно были не такими убедительными, как, например у Мангера, а следовательно, уважаемых людей восстанавливают в должностях, а мне продлевают меру пресечения», — пишет Барабошко, уточняя, что «на этот раз до 29 апреля».

«На апрель у меня лежат билеты в Барселону и Вену, наверное, в эти даты там хорошо. Поэтому, получив по заслугам закона и справедливости, продолжаю работать над большими делами, о которых уже в ближайшее время вы услышите», — добавляет блогер.

Напомним, после резонансного дела о секс-скандале блогера задержали и отправили в Лукьяновское СИЗО, но затем разрешили выйти под залог трех миллионов гривен. На щиколотке левой ноги подозреваемого был закреплен электронный браслет.

Секс-скандал, в причастности к которому подозревается Барабошко, касался киевской студентки Наталии Бурейко и высокопоставленного чиновника МВД Александра Варченко. Бурейко сначала заявила на своей странице в сети о домогательствах и угрозах со стороны Варченко. Позднее студентка признала, что сказала неправду. Также всплыла информация, что скандальный пост в соцсети появился, поскольку девушка разрешила неким третьим лицам попользоваться своей страницей. Кроме блогера Барабошко, был также задержан киевский политтехнолог Владимир Петров.

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