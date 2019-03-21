«Холостяк-9»: первый поцелуй Никиты Добрынина

Шоу-бизнес

В пятницу, 22 марта, в эфир выйдет третий выпуск романтического реалити «Холостяк» (СТБ). В этот день девушки пройдут тест на честность. Кроме того, Никита Добрынин испытает соискательниц своего сердца ревностью. На этой неделе также состоится первое свидание у Вики, которая еще на Первой вечеринке пригласила Холостяка в «свой мир». Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скандале на первом свидании Холостяка.

Буря эмоций ждет Никиту на свидании с тремя участницами. Он пригласил Наташу, Дашу и Дину в ночной клуб. Девушка, которая уверяла всех, что не танцует в клубах, готова преобразиться ради Никиты и попытается покорить его своей сексуальностью и напором. Наблюдая это, ее конкурентки также включатся в борьбу за внимание мужчины, что, несомненно, повлечет за собой сцены ревности и накал страстей.

— На третьей неделе проекта у Никиты случится первый поцелуй, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель проекта Антонина Чернооченко. — Это один из самых волнительных моментов реалити. Не стану раскрывать тайну, кто это будет — девушка, которая очарует Никиту своей сдержанностью или та, которая покорит дерзостью. Скоро все сами об этом узнают.

Сразу после выпуска в пост-шоу «Холостяк. Как выйти замуж» участницы в студии Розы Аль-Намри обсудят, стоит ли говорить о себе все в начале отношений. Приглашенным экспертом станет певица и телеведущая Ольга Цибульская.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» одна из экс-участниц проекта рассказала, что на самом деле произошло между ней и Никитой и почему она сочувствует Холостяку.





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