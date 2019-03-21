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Шоу-бизнес

Назвал Россию грязной: актер Панин попал в новый скандал

21:20 21 марта 2019 167
Алексей Панин
Инф. «ФАКТОВ»

Российскому актеру Алексею Панину грозит уголовное дело. Адвокат Александр Сергеев написал заявление в Следственный комитет — из-за поста актера в Instagram, сообщает Telegram-канал Mash.

«Экстравагантному другу животных, кажется, опять придется отвечать за базар — только уже в суде», — говорится в сообщении канала.

Как писали «ФАКТЫ», скандальный российский актер Алексей Панин вновь задумался об эмиграции. Многозначительное фото — американскую визу и стопку долларов — Панин опубликовал на своей странице в Instagram.

Вместо объяснений актер привел строки из стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия…». Также Панин уточнил, что берет «билет в один конец».

В Украине Панин с 2017 года внесен в черный список российских артистов, въезд в Украину актеру запрещен.

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