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Венгрия и Россия договорились о поставках газа в обход Украины
Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа на 2020 год, даже если до конца года не будет достигнута договоренность междуМосквой и Киевом о транзите газа. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Вопрос энергетической безопасности приобрел геополитический тон, учитывая, что соглашение о транзите между Россией и Украиной закончится в конце этого года, и еще не было подписано ни одного нового контракта. Это означает, что легко может возникнуть ситуация, когда Россия больше не будет транспортировать газ на европейский континент через Украину», — заявил министр после встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Москве, сообщают российские СМИ.
По его словам, Венгрия сможет приобрести часть необходимого природного газа через Австрию, как было в этом году.
«Сегодня мы с генеральным директором „Газпрома“ заключили соглашение о том, что „Газпром“ обеспечит поставки природного газа Венгрии вне зависимости от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной в будущем», — добавил он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее власти Болгарии и России договорились построить газопровод в обход Украины. Так, обе страны обязались построить новый газопровод для перекачки российского газа из Турции в Сербию. Это следует из контракта, который заключили российский «Газпром», болгарский «Булгаргаз» и швейцарская МЕТ.
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