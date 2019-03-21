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Россия стартовала в отборе к Евро-2020 с поражения от Бельгии: видеообзоры матчей
В четверг, 21 марта, поединками в четырех группах стартовал отборочный цикл чемпионата Европы по футболу 2020 года (55 сборных распределены на 10 групп по 5−6 команд в каждой).
По итогам двухкругового турнира определятся 20 участников финальной стадии Евро-2020 (по две лучшие команды из каждой группы), которая впервые в истории пройдет в 12 городах (Лондон, Баку, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Амстердам, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин и Глазго). Еще четыре финалиста станут известны после стыковых встреч в Лиге наций, в которой сборная Украины выиграла свою группу.
Кстати, первый же поединок отбора к Евро-2020 завершился сенсацией: сборная Казахстана под руководством нового тренера чеха Михала Билека разгромила в Астане команду Шотландии.
Хватало интересных моментов и в других встречах: гол голландца Депая в ворота белорусов уже на 50-й секунде встречи, дикая ошибка голкипера бельгийцев (и «Реала!») Тибо Куртуа, не спасшая, правда, Россию от поражения.
Группа I
Бельгия — Россия — 3:1 (Тилеманс, 14, Азар, 45, с пенальти, 88 — Черышев, 16: на 90-й минуте удален россиянин Головин);
Казахстан — Шотландия — 3:0 (Перцух, 6, Вороговский, 10, Зайнутдинов, 51);
Кипр — Сан-Марино — 5:0 (Сотириу, 19, с пенальти, 23, с пенальти, Кусулос, 26, Эфрем, 31, Лаифис, 56).
Группа C
Нидерланды — Беларусь — 4:0 (Депай, 1, 55, с пенальти, Вейналдум, 21, ван Дейк, 86);
Видеообзор первого тайма
Видеообзор второго тайма
Северная Ирландия — Эстония — 2:0 (Макгинн, 56, Дэвис, 75, с пенальти).
Группа E
Хорватия — Азербайджан — 2:1 (Баришич, 44, Крамарич, 79 — Шейдаев, 19);
Видеообзор первого тайма
Видеообзор второго тайма
Словакия — Венгрия — 2:0 (Дуда, 42, Руснак, 85).
Видеообзор первого тайма
Группа G
Австрия — Польша — 0:1 (Пентек, 69);
Македония — Латвия — 2:1 (Алиоски, 11, Эльмас, 29 — Исаев, 87);
Израиль — Словения — 1:1 (Захави, 55 — Шпорар, 48).
Состоялся 21 марта и один товарищеский матч: Косово — Дания — 2:2 (Ррахмани, 42, Целина, 66 — Эриксен, 63, с пенальти, Хейбьерг, 90+1).
В пятницу, 22 марта, в отборе к Евро-2020 сыграют: группа A — Англия — Чехия, Болгария — Черногория; группа B — Португалия — Украина, Люксембург — Литва; группа H — Молдова — Франция, Андорра — Исландия, Албания — Турция.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн поединок Португалия — Украина.
Фото Getty Images
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