«Просто посмотреть» на девушек не получится: Астердам закрывает квартал красных фонарей

Мир

В амстердамский квартал красных фонарей скоро нельзя будет попасть тем, чья цель — просто посмотреть на работниц сферы сексуальных услуг. С января 2020 года городские власти запретят водить туда экскурсии, сообщает местное издание NOS.

По мнению властей, рассматривать девушек, работающих в секс-индустрии, как туристический объект — это проявление неуважения.

Запрет коснется как оплачиваемых туров, так и бесплатных экскурсий, на которые зазывают туристов с тем, чтобы по окончании потребовать с них сделать посильный вклад. Из-за таких бесплатных экскурсий, по мнению властей Амстердама, количество людей, заполоняющих улицы квартала красных фонарей, стремительно растет — несмотря на то, что туристам по окончании экскурсии придется в любом случае заплатить налог на развлечения.

«Мы планируем запретить туры вдоль окон борделей не только потому, что хотим избавиться от толп в квартале красных фонарей, но и потому, что это проявление неуважения к секс-работницам. Работниц индустрии сексуальных услуг больше нельзя будет рассматривать, будто туристическую достопримечательность» — цитирует издание члена городского управления по экономическим делам Удо Кока.

Посетить квартал красных фонарей еще не поздно — новые ограничения и запреты вступят в силу с 1 января 2020 года, когда закончится срок действия нынешнего свода правил.

Сейчас каждую неделю квартал красных фонарей в Амстердаме посещает около 1000 организованных групп. Больше всего людей стекается в этот район Амстердама ранним вечером, когда здесь одновременно проходит до 28 экскурсий. В прошлом году власти уже попытались как-то отрегулировать этот поток туристов — они обязали гидов иметь при себе документы, удостоверяющие, что они имеют право проводить экскурсии, и ограничили размеры групп до 20 человек. Кроме того, туры нельзя проводить поздно ночью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», совсем недавно обнаженные активистки Femen 8 марта провели акцию на «улице красных фонарей» Гебертштрассе в Гамбурге. Этой акцией они хотели «осудить сексуальную эксплуатацию женщин, торговлю людьми и сексуальное насилие, которое скрывается за воротами и дверями секс-индустрии».

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