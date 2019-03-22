Новый «ангел» Victoria’s Secret Барбара Палвин провела свою первую съемку (фото)

Шоу-бизнес

На прошлой неделе Victoria’sSecret объявили имя нового «ангела» — им стала модель из Венгрии Барбара Палвин. Поклонники модели аплодировали решению бренда: Барбара отличается от своих коллег по телосложению, хотя и не является моделью plussize, пишет Elle.ru.

Первая съемка Барбары в новом назначении посвящена новой коллекции купальников. Барбара позирует в бикини и слитных моделях с животным принтом и ярких оттенках: от фуксии до бирюзы.

Напомним, что сотрудничество с брендом Victoria’sSecret Барбара Палвин начала еще в 2012 году.

Далее последовало несколько дебютных выходов на показах Victoria’s Secret Fashion Show, съемки для каталогов нижнего белья. Теперь Барбара — первая венгерская модель, которая присоединилась к семье ангелов известному бренду.

«Когда мне было 13 лет, я впервые увидела VSFashionShow и пообещала себе: „Однажды я буду среди них“. Три или четыре года спустя я впервые снялась в кампейне Victoria'sSecretPINK. Теперь я чувствую, что мне просто суждено это сделать. Эта новость застала меня в идеальное время, потому что я наконец-то довольна собой и своим телом», — рассказала Барбара Палвин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года на ежегодном показе новой коллекции женского белья Victoria’s Secret Барбара Палвин попросила своего бойфренда, популярного актера Дилана Спроуса, принести ей бургеры. Когда об этом узнали другие манекенщицы, количество гамбургеров и чизбургеров, которые пришлось заказывать 26-летнему американцу, возросло в 20 раз.

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