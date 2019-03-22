Худеет благодаря пиву: американец изобрел оригинальный способ сбросить вес в Великий пост (видео)

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Американец, решивший на время Великого поста питаться только пивом, резко похудел. Доказательства этого появились на его YouTube-канале, пишет «Лента.ру».

Сообщается, что на девятый день поста житель американского города Ньютаун, штат Огайо, Дел Холл объявил, что его вес уменьшился на 7,9 килограмма.

В интервью информационному порталу Cincinnati.com Холл заявил, что чувствует себя «прекрасно». Он регулярно ходит к врачу и каждый день принимает витамины. Помимо пива американец пьет черный кофе, чай без сахара и газированную воду.

Холл добавил, что сложнее всего ему дались первый и второй день поста. Мужчине очень хотелось съесть фастфуд, так как обычно он запивал его пивом. «Последние пару дней я вообще не чувствую голода. Надеюсь, что это хороший знак, и что все так и останется. Я чувствую, что мое сознание становится более ясным», — отметил американец. Он добавил, что у него очень сильно обострилось обоняние.

Мужчина начал поститься в среду, 6 марта, и планирует продолжать голодать до католической Пасхи, которую будут праздновать 21 апреля. На эксперимент его вдохновил пример папских монахов из монастыря под Мюнхеном, которые обходились во время всех 46 дней поста только собственноручно сваренным пивом.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, оптимальная потеря веса для человека, который сидит на диете, — от 0,5 до одного килограмма в неделю.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики назвали пять странных, но действенных способов сбросить лишний вес.

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