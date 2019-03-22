В США родился аномально крупный ребенок весом почти 7 кг

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Американка из штата Нью-Йорк родила ребенка весом около семи килограммов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на New York Post.

Младенец появился на свет во вторник, 12 марта, в одном из роддомов города Элмира. Вес девочки, которую назвали Харпер, составил 6,9 килограмма, а рост — 59 сантиметров.

Врачи признались, что за всю историю медицинского учреждения ни разу не видели столь крупного новорожденного. Как правило, только что родившиеся дети весят вдвое меньше, а веса в семь килограммов достигают к шести месяцам.

Мать девочки Джой Бакли сравнила роды с «ощущением, будто тебя переехали две фуры». Три доктора делали женщине кесарево сечение. Однако избежать родовых травм все же не удалось.

В настоящее время младенец находится под постоянным наблюдением врачей и дышит с помощью кислородного концентратора. Доктора внимательно следят за уровнем сахара и кислорода в крови девочки.

Два года назад Бакли, весящая 95 килограммов, также родила относительно тяжелого ребенка. Вес новорожденного составлял 4,9 килограмма.

Представители департамента здравоохранения штата пока не могут найти сведения о более тяжелом ребенке, когда-либо родившемся на территории региона.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый тяжелый из когда-либо родившихся детей весил около десяти килограммов. Он умер через 11 часов после появления на свет. Рост матери ребенка составлял 241 сантиметр, а отца — 236 сантиметров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный психолог и ведущая шоу «Без паники» Наталья Холоденко, которая девять месяцев скрывала от общественности свою беременность, во второй раз стала мамой. Ребенок родился с весом 3500 грамм и ростом 53 см.

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