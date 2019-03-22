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Лечиться ездят на материк: Джемилев рассказал правду, во что Россия превратила Крым
Жители оккупированного Крыма по возможности стараются выезжать на лечение в материковую Украину. Об этом «ФАКТАМ» заявил народный депутат Украины, духовный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
«На днях я просто ахнул, когда смотрел ток-шоу Соловьева на тему „Что дала Россия Крыму“. Оказывается, „высокие пенсии, лучшее медицинское обслуживание, правопорядок, уверенность в будущем“
По его словам, несмотря на указ президента России Владимира Путина «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития», в российской прессе депортацию коренного народа Крыма оправдывают и обосновывают намного активнее, чем до этого указа.
«Формально они объявили государственными три языка. Но на самом деле заговорить в Крыму на украинском равносильно тому, как если бы во время Второй мировой войны в блокадном Ленинграде кто-то говорил бы на немецком. К украинскому особо враждебное отношение. Одного парикмахера уволили за то, что он поговорил с клиентом на „непонятном“ крымскотатарском языке», — поясняет нардеп.
По его Джемилева, преподавание на украинском языке сократилось в 36 раз после аннексии Крыма Россией.
«И хотя существует закон, согласно которому, если 9−10 родителей подадут заявление, что желают образовать класс с обучением на украинском языке, их обычно грозно спрашивают: „Вы что, рассчитываете, что Крым вернется в Украину?“ Поэтому многие не подают такие заявления. Украинская гимназия в Симферополе, в строительство которой вложили, насколько помню, 40 миллионов гривен, стала русской гимназией. Правда, там все же удалось набрать нужное число заявлений и открыть украинский класс (кстати, пятеро из этих ребят крымские татары и преподавательница украинского языка тоже крымская татарка)», — говорит он.
Подобная участь постигла и крымскотатарские школы на полуострове.
«В Крыму из шестнадцати крымскотатарских школ практически осталось только семь. Да и то там, скорее, обучение языку, а не преподавание. Ликвидировали старые учебники. Печатают новые — со своей пропагандой, с портретами Путина. Поэтому у детей нет особого стремления учиться в этих школах. Тем более что там заставляют петь российский гимн», — говорит Джемилев.
Полный текст интервью Мустафы Джемилева «ФАКТАМ» читайте в материале: Путинский режим по вероломству, цинизму и жестокости превзошел даже советский, — Мустафа Джемилев.
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