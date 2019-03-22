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Стиль жизни

Японец прославился удивительными картинами из морепродуктов (фото)

9:07 22 марта 2019 20
Одно из произведений японца
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Японец, который не является профессиональным художником или кулинаром, прославился в сети своими удивительными картинами из морепродуктов. Житель Страны восходящего солнца, который публикуется под ником mikyoui00, выкладывает в Instagram снимки приготовленных им сашими — традиционного японского блюда из филе разных видов рыбы и других продуктов моря.

Японец говорит, что начал этим заниматься в 2017 году, чтобы заинтересовать своего сына процессом приготовления пищи. Он учил его правильно нарезать продукты. А по ходу делу увлекся сам. И у него получалось все лучше и лучше, хотя он никогда не учился дизайну и живописи. Подписчики в полном восторге от его таланта и фантазии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что слепая 95-летняя британка рисует удивительные картины.

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