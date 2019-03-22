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Поклонники Ким Бэсинджер раскритиковали ее дочь Айрленд Болдуин за снимки в купальнике (фото)
Дочь американских кинозвезд Ким Бэсинджер и Алека Болдуина снялась в новой рекламной фотосессии в Малибу. Как сообщает Daily Mail, 23-летняя Айрленд Болдуин, рекламирующая минеральную воду, позировала в медного цвета сплошном купальнике с боковыми вырезами.
Однако не все пользователи сети восприняли снимки позитивно. Многие считают, что Айрленд сильно проигрывает в сравнении с ее звездной матерью. «Нулевая сексапильность. Возможно, она высокая и не уродина, но чересчур уж проста. Особенно учитывая, какой сногсшибательной была и есть ее мать. Никакого сравнения с Ким Бэсинджер», — писали комментаторы. Другие отмечали, что быть знаменитым только благодаря тому, что ты чей-то ребенок — редко срабатывает. Кто-то писал, что девушка больше похожа на своего отца Алека Болдуина и что купальник ей подобрали не самый подходящий для ее фигуры. Но в целом она выглядит свежо и привлекательно.
Айрленд с детства мечтала пойти по стопам матери и стать моделью. Подростком она страдала различными пищевыми расстройствами, в том числе нервной анорексией. В 2013 году мисс Болдуин подписала контракт с модельным агентством IMG Models.
Ким Бэсинджер
Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь Алека Болдуина шокировала отца своим откровенным снимком в Instagram.
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