Россию зажмут в тиски: стало известно, как Украина вернет Донбасс

Политика

Возврат оккупированного Донбасса под контроль украинского правительства будет осуществляться дипломатическим путем. Об этом «ФАКТАМ» заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко.

«Что касается Донбасса, есть нормандский формат, есть минский процесс. В настоящее время украинская сторона вместе с коллегами из США, Великобритании, Франции и Германии готовят свой проект резолюции Совета безопасности о миротворческой миссии — альтернативный российскому проекту (в котором говорится, что миссия должна располагаться вдоль линии разграничения). Когда он будет готов и выдвинут на обсуждение, начнется предметный разговор в формате Волкер — Сурков», — сказал он.

Также дипломатические механизмы будут задействованы для возврата Крыма.

«Возврат Крыма военным способом — это безумство. Такое даже в теории никто не рассматривает. Вообще, ситуация с Крымом напоминает давно известный трюк с обезьянами. Чтобы полакомиться апельсином, шимпанзе нужно просунуть лапу в узкое отверстие. Она это делает, однако конечность с зажатым в ней лакомством в это отверстие уже не проходит. Фрукт в любом случае придется оставить», — сказал Левченко.

Он также добавил, что если Россия попытается заблокировать введение миротворцев на Донбасс, используя свое право вето в Совбезе ООН, то это приведет к ее полной изоляции.

Полный текст интервью советника министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко «ФАКТАМ» читайте в материале: Никто в мире не собирается воевать с Россией из-за Крыма или Донбасса, — известный дипломат.

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