Трамп сделал скандальное заявление о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами

Мир

Дональд Трамп заявил, что пришло время для США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами. Как известно, Израиль установил контроль над этой территорией Сирии в 1967 году во время Шестидневной войны. Однако мировое сообщество до сих пор отказывалось признать оккупацию Голан законной. Генассамблея ООН называла захват Голан аннексией и призывала вернуть эту территорию под контроль Дамаска.

«Спустя 52 года для Соединенных Штатов настало время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют имеют решающее стратегическое значение и важны для безопасности государства Израиль и региональной стабильности!», — написал американский лидер в соцсети Twitter.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже выразил Трампу благодарность. «В то время, как Иран хочет использовать Сирию в качестве плацдарма для уничтожения Израиля, президент Трамп смело признает израильский суверенитет над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп», — написал он.

Между тем представители Палестинской автономии заявили, что решение Трампа может негативно повлиять на ситуацию в регионе. «Вчера президент Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Сегодня для укрепления региональной стабильности он хочет, чтобы сирийские Голанские высоты находились под суверенитетом Израиля. Что будет завтра? Определенно — дестабилизация и кровопролитие в нашем регионе», — заявил генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Эрекат.

В Дамаске пока не прокомментировали заявление Трампа. Сирия давно требует полного восстановления контроля над Голанскими высотами.

Как пишет журнал New York, после второй мировой войны международное сообщество приняло решение, что вторжение в другие страны с целью захвата их территории недопустимо. Чтобы не допустить подобного, были установлены соответствующие законы и нормы, «которые создали юридическую базу международному сопротивлению вторжению Владимира Путина и аннексии Крыма». «И Дональд Трамп только что призвал США аннулировать это», — пишет издание.

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