Происшествия

Под Николаевом парень в приступе эпилепсии упал в костер

В пгт Александровка Вознесенского района Николаевской области, когда 24-летний парень сжигал мусор возле собственного дома, с ним случился приступ эпилепсии (он инвалид второй группы). Вышло так, что Денис упал прямо костер. Это увидела мать парня и сумела спасти сына, вытащив его из огня и погасив горевшую одежду.

Женщина вызвала скорую помощь. Дениса доставили в реанимационное отделение Вознесенской районной больницы, где диагностировали распространенные глубокие ожоги 60% поверхности. После этого парня перевели в ожоговое отделение Николаевской больницы. Было проведено уже несколько операций. Ампутирована часть ноги.

Как сообщила «ФАКТАМ» координатор Николаевской организации молодых доноров Украины Ирина Руденко, Денису ежедневно требуется переливание крови. Волонтеры ищут доноров, которые могут сдать кровь в Николаевской станции переливания крови по адресу переулок Радио, 2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком случае в Белогороде-Днестровском под Одессой. Там мать буквально «сварила» 11-месячного сына. У мальчика обожжено 80 процентов поверхности тела.

А в Каменском Днепропетровской области в результате пожара в частном доме погибла двухлетняя девочка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter