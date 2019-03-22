Где смотреть онлайн Люксембург — Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020

Спорт

В понедельник, 25 марта, сборная Украины на 8-тысячном стадионе «Жози Бартель» в столице герцогства проведет второй матч в отборочной группе Евро-2020 против 87-й команды рейтинга ФИФА Люксембурга. Напомню, что «желто-синие» на старте квалификации сыграли в Лиссабоне вничью с португальцами, а команда Люка Хольца дома одолела Литву.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЛЮКСЕМБУРГ — УКРАИНА

Несмотря на то, что в прежние годы сборная Украины трижды разгромила соперника (всякий раз — 3:0), подопечным Андрея Шевченко нужно держать ухо востро. Достаточно вспомнить, что за последние пять лет Люксембург, в частности, одолел команды Македонии (1:0), Греции (1:0), Беларуси (1:0), Венгрии (2:1), Грузии (1:0) и Молдовы (4:0), а также сыграл вничью с Италией (1:1) и Францией (0:0).

В прямой телетрансляции встречу Люксембург — Украина 25 марта покажут каналы «Украина» и «Футбол 1». Начало матча — в 21:45. Кроме того, на специализированном футбольном канале, начиная с 20:30, эксперты в студии программы «Головна команда» обсудят предстоящий поединок, а после его окончания проанализируют итог противостояния.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн отборочные поединки Евро-2020.

Фото ffu.ua



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