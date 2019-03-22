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Звезда «Игры престолов» чуть не умерла от инсульта и перенесла две операции на мозге (фото)

32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли Матери драконов Дейенерис Таргариен в популярном телесериала «Игра престолов», впервые рассказала, что чуть было не умерла. Причем на грани жизни и смерти она находилась дважды. Первый раз это произошло после окончания съемок первого сезона сериала. Эмилии стало плохо в спортзале во время тренировки: все началось с сильной головной боли, а потом состояние резко ухудшилось. В больнице МРТ-сканирование головы показало, что у актрисы субарахноидальное кровоизлияние в результате разрыва аневризмы. Требовалась срочная операция на мозге. «Как я узнала позже, треть пациентов с таким диагнозом умирает или сразу же или очень скоро», — написала Эмилия в колонке издания The New Yorker.

После операции она первое время не могла даже вспомнить, как ее зовут. И это ее очень испугало. Актриса выписалась из больницы за несколько недель до начала съемок второго сезона. Продюсеры решили скрыть от фанатов состояние здоровья Кларк.

Еще во время первой госпитализации, перед выпиской, у Эмилии обнаружилась еще одна аневризма. Однако, она была небольшой и врачи предполагали, что, возможно, все обойдется. Однако аневризма увеличилась в размерах вдвое. И 2013 году актрисе снова потребовалась операция. Во время хирургического вмешательства начались осложнения — в частности, открылось сильное кровотечение. Потребовалась трепанация черепа. Теперь части черепа Эмилии заменены титановыми пластинками, а на голове остался шрам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что появился полноценный трейлер последнего сезона «Игры престолов».

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