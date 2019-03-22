Политика

В Верховной Раде в пятницу, 22 марта, в ходе традиционного часа вопросов к правительству Олег Ляшко заблокировал выступление Владимира Гройсмана, требуя решить вопрос с долгами по зарплате. По словам лидера «радикалов», во время его визитов в Днепропетровскую и Одесскую области медики и работники дорожных служб пожаловались ему на многомесячные долги по зарплате. Ляшко убедил премьер-министра дать поручение главе «Укравтодора» срочно, до конца дня (22 марта 2019 года), «закрыть вопрос». А в своем выступлении в парламенте глава «радикалов» заявил: «Если перед вами есть долги по заработной плате, которую не платят коррумпированные чиновники, своевременно получающие миллионные зарплаты и премии, обращайтесь ко мне. Я выбью эти долги у Гройсмана и верну вам честно заработанные деньги!»

Комментируя сложившуюся ситуацию, политический эксперт Владимир Цыбулько заявил: «Если у правительства есть задержки с выплатами зарплаты бюджетникам, то эти вопросы нужно решать радикально. Если правительство ставит вопрос о введении пени за несвоевременные расчеты людей за коммунальные услуги, то и государство не имеет права несвоевременно рассчитываться с работниками бюджетной сферы».

По мнению политолога, контроль со стороны Радикальной партии за деятельностью Кабинета министров заставит его должным образом выполнять свои прямые функциональные обязанности, в том числе — своевременно рассчитываться с работниками бюджетной сферы.

Аргументируя свою точку зрения, Цыбулько сказал: «Не платя вовремя зарплату, правительство Гройсмана садит людей „на шпагат“. И здесь кто-то должен был защитить права граждан». По мнению политолога, правительство должно ввести норму, которая жестко наказывала бы подрядные организации, вводила бы крупные штрафы за задержку заработной платы.

«Парламент, к сожалению, несколько утратил свои функции контроля за работой правительства. И только Радикальная партия оказалась единственным эффективным контролером власти. Любая деятельность правительства сегодня очень четко контролируется „радикалами“. Партия Ляшко оперативно и действенно оказывает давление на Кабмин, в результате чего он исправляет свои ошибки. В этом плане Радикальная партия является главным ревизором и контролером правительства в Верховной Раде», — считает Владимир Цыбулько.

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