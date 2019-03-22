- 16:14 Биатлон в Холменколлене: где смотреть мужской спринт на Кубке мира
- 16:08 В России сделали заявление о транзите газа через Украину
- 15:59 Переписка фигурантов в расследовании «Бигус инфо» не соответствует реальному содержанию писем, — Иван Винник
- 15:55 В Киеве школьникам продлили весенние каникулы
- 15:53 Украина стартовала на Antalya Cup победой над Македонией
- 15:32 ФСБ готовит провокации на границе: Тымчук раскрыл детали
- 15:28 Кровавое ДТП с Зайцевой и Дроновым: адвокат сделал важное заявление
- 15:26 Уроженец Донбасса: названо имя бойца ВСУ, погибшего под обстрелом боевиков
- 15:25 Скончался еще один дорожный рабочий, которого под Одессой сбил грузовик
- 15:23 Возле границы под Харьковом нашли труп россиянина
Скончался еще один дорожный рабочий, которого под Одессой сбил грузовик
В Одесской области умер еще один работник дорожной службы, которого 21 марта во время ремонта трассы Киев — Одесса сбил грузовик. Возле поселка Ревова в Ширяевском районе 31-летний водитель грузового автомобиля DAF не справился с управлением и совершил наезд на дорожных рабочих. 60-летний мужчина погиб на месте, его 40-летнего напарника доставили в районную больницу.
«Спасти пострадавшего не удалось: полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», — сообщили в региональном главке Нацполиции.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП с маршруткой на Дорогожичах в Киеве. Вечером 21 марта маршрутный автобус № 155 сбил трех женщин на пешеходном переходе.
На видео жуткого происшествия видно, что водитель маршрутки двигался на запрещающий сигнал светофора. Позже он заявил, что в автобусе были неисправны тормоза.
Пострадавшие оказались сестрами. Все три женщины госпитализированы, две из них в реанимации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.