Происшествия

Скончался еще один дорожный рабочий, которого под Одессой сбил грузовик

В Одесской области умер еще один работник дорожной службы, которого 21 марта во время ремонта трассы Киев — Одесса сбил грузовик. Возле поселка Ревова в Ширяевском районе 31-летний водитель грузового автомобиля DAF не справился с управлением и совершил наезд на дорожных рабочих. 60-летний мужчина погиб на месте, его 40-летнего напарника доставили в районную больницу.

«Спасти пострадавшего не удалось: полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», — сообщили в региональном главке Нацполиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП с маршруткой на Дорогожичах в Киеве. Вечером 21 марта маршрутный автобус № 155 сбил трех женщин на пешеходном переходе.

На видео жуткого происшествия видно, что водитель маршрутки двигался на запрещающий сигнал светофора. Позже он заявил, что в автобусе были неисправны тормоза.

Пострадавшие оказались сестрами. Все три женщины госпитализированы, две из них в реанимации.



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