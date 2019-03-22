Спорт

Украина стартовала на Antalya Cup победой над Македонией

В пятницу, 22 марта, молодежная сборная Украины (U21) в турецком Белеке стартовала в международном турнире Antalya Cup, в котором также принимают участие «молодежки» Эстонии, Казахстана, Македонии и Латвии.

После ничьей с Эстонией — 0:0 (эта игра не шла «желто-синим» в зачет турнира) подопечные Руслана Ротаня померялись силами с молодежной сборной Македонии, обыграв балканцев — 3:1 (Вантух, 7, Смирный, 70, Топалов, 83 — гол соперника, 86).

Напомню, что международный турнир в Турции проходит по круговой системе с двумя исключениями. Поскольку молодежные сборные Латвии и Эстонии, а также Казахстана и Македонии попали в одни группы отбора к Евро-2021, то между собой соперники в Белеке не встретятся.

Поэтому при определении победителя Antalya Cup в зачет каждой команде пойдут только три матча.

В Белеке молодежная сборная Украины также сыграет с Казахстаном (25 марта) и Латвией (26 марта).

Кстати, официальный дебют украинской «молодежки» нового созыва состоится 6 сентября домашним поединком против соперников из Финляндии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молодежная сборная Украины узнала соперников в отборочном цикле Евро-2021.

Фото ffu.ua



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