В Полтаве неизвестные подожгли автомобиль редактора газеты (фото, видео)

Происшествия

В пятницу, 22 марта, около 4 часов утра практически одновременно в полицию и в управление по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что по адресу улица Ляхова, 12 в Полтаве горят припаркованные во дворе автомобили. Volkswagen Passat выгорел полностью. Значительно поврежден огнем и стоявший рядом с ним Ford Focus.

— Злоумышленников, совершивших поджог, было двое, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев. — Их злодеяние зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная во дворе дома. На записи видно, как два молодых парня, одетые в камуфляж и с капюшонами на головах, подошли к заранее выбранному «Фольсвагену» и облили его легковоспламеняющейся жидкостью, а затем бросили спичку — моментально последовал взрыв. Злоумышленникам удалось скрыться. По некоторым данным, их поджидал соучастник на автомобиле.

Уничтоженный Volkswagen Passat принадлежал основателю и редактору издания «Останній бастіон» Геннадию Сикалову. Потерпевший назвал поджог местью за профессиональную деятельность. Сикалов предполагает, что он был совершен по указке одного из кандидатов в президенты Украины, о котором «Останній бастіон» недавно писал.

Ранее Геннадий Сикалов неоднократно заявлял о преследованиях и угрозах, в том числе и со стороны правоохранительных органов после публикаций о причастности их сотрудников к кражам полезных ископаемых и газоконденсата.

После поджога редактор газеты вывез семью из Полтавы в целях безопасности.

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества полиция открыла уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о серийных поджогах автомобилей в Полтаве. Так, 10 февраля в микрорайоне Левада горело шесть автомобилей, которые были припаркованы во дворах многоэтажек. Затем в том же микрорайоне были подожжены еще несколько машин. Появилась версия, что поджоги устраивает пироман.

Но случай с автомобилем редактора газеты, судя по всему, не связан с более ранними ЧП.

Фото ГУНП в Полтавской области и из соцсети



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