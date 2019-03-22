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Происшествия

Непогода в Украине: в Сумах выпал град, а в Харькове ураганом снесло павильон (фото, видео)

18:50 22 марта 2019 47
погода
Инф. «ФАКТОВ»

22 марта в восточных и северо-восточных областях Украины наблюдался сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду. Штормовой ветер ломал деревья, рушил уличные павильоны, срывал обшивку с крыш жилых домов и коммунальных объектов.

В Сумах ветер принес не только сильный дождь с грозой, но и град. В местных группах в соцсетях жители поделились фото с последствиями непогоды.

сумы

В Харькове ураганный ветер унес торговый павильон. Сначала был сорван тент, а потом под силой стихии не устоял и металлический каркас. Пострадавших не было — люди успели заблаговременно найти укрытие от дождя и ветра.

Также коммунальным службам предстоит вывезти упавшие под ветром деревья. В Шостке предстоит провести ремонт крыш, с которых ветром сорвало рубероид и металлическое покрытие.

шостка

шостка

Напомним, в Чернигове из-за непогоды рухнули старые деревья и сорвало крышу с жилого дома. Синоптики не исключают, что 23 марта погода ухудшится, на востоке возможен мокрый снег.

Фото Мої Суми/Facebook, Роменська Міська Рада/Facebook, shostka-news.com

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