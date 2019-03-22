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Стало известно о подготовке провокации против украинских силовиков накануне выборов
Служба безопасности Украины предупреждает, что в информпространство готовятся вбросить новый фейк, призванный дискредитировать СБУ и другие силовые ведомства.
Провокацию ее авторы намерены провернуть непосредственно перед днем выборов президента. Суть фейка будет состоять в появлении неких документов — мнимой переписки между руководством СБУ и МВД.
Представители Службы безопасности предупреждают, что фейковость вброшенных документов можно будет легко проверить. Авторы провокации вряд ли знают и будут придерживаться принятых в СБУ форм документации, служебных инструкций, требований к официальной переписке. Также в подделке не исключены грамматические и стилистические ошибки, немыслимые в официальном документе.
Напомним, ранее были определены самые громкие предвыборные фейки в Украине. Украину предупредили, что чем ближе к выборам, тем активнее будут провокаторы.
Фото ukraine_defence/Facebook
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