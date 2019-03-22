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Спорт

Биатлон в Холменколлене: где смотреть онлайн гонки преследования на Кубке мира

8:45 23 марта 2019 51
Артем Прима
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В субботу, 23 марта, в норвежском Холменколлене пройдет предпоследний соревновательный день девятого этапа Кубка мира по биатлону. В программе состязаний — женская и мужская гонки преследования.

У женщин на дистанции 10 км среди 60 участниц нашу страну представят Вита Семеренко, которая начнет гонку на 28-й позиции с отставанием 1 минуту и 9 секунд от лидера, Яна Бондарь — на 48-й (+1:58), Валя Семеренко — на 55-й (+2:08) и Анастасия Меркушина — на 57-й (+2:10).

У мужчин на дистанцию 12,5 км отправятся Дмитрий Пидручный (29-е место на старте, +1:35) и Артем Прима (40-е, +1:59; на фото).

Кубок мира. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия)

23 марта (суббота)

Гонка преследования (женщины) 16:00 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1»

Гонка преследования (мужчины) 18:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1»

Онлайн-видеотрансляцию гонок преследования (без пауз на рекламу) смотрите по этой ссылке.

В воскресенье, 24 марта, мировой биатлонный сезон завершится женской и мужской гонками с массовым стартом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два украинца попали в топ-40 мужского спринта на этапе Кубка мира.

Фото biathlon.com.ua

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