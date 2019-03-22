- 9:14 Португалия – Украина — 0:0: видеообзор отборочного матча Евро-2020
- 8:59 Житель Сумщины сам ампутировал себе часть ноги: история получила продолжение
- 8:45 Биатлон в Холменколлене: где смотреть онлайн гонки преследования на Кубке мира
- 8:34 Плен не помешает: моряк Беспальченко готовится к свадьбе
- 8:12 Пока Путин готовит Россию к войне, на страну надвигаются хаос и безвластие
- 8:10 Ураган оставил без света почти сотню населенных пунктов в Украине
- 8:09 Чемпионы мира начали отбор к Евро-2020 с разгрома в Молдове: видеообзоры матчей
- 8:01 Страстный поцелуй и шокирующие признания: чем запомнился третий эфир «Холостяка»
- 8:00 В королевской семье пополнение: что известно о ребенке Меган Маркл и принца Гарри
- 7:55 Люксембург – Украина: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020
Биатлон в Холменколлене: где смотреть онлайн гонки преследования на Кубке мира
В субботу, 23 марта, в норвежском Холменколлене пройдет предпоследний соревновательный день девятого этапа Кубка мира по биатлону. В программе состязаний — женская и мужская гонки преследования.
У женщин на дистанции 10 км среди 60 участниц нашу страну представят Вита Семеренко, которая начнет гонку на 28-й позиции с отставанием 1 минуту и 9 секунд от лидера, Яна Бондарь — на 48-й (+1:58), Валя Семеренко — на 55-й (+2:08) и Анастасия Меркушина — на 57-й (+2:10).
У мужчин на дистанцию 12,5 км отправятся Дмитрий Пидручный (29-е место на старте, +1:35) и Артем Прима (40-е, +1:59; на фото).
Кубок мира. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия)
23 марта (суббота)
Гонка преследования (женщины) 16:00 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1»
Гонка преследования (мужчины) 18:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1»
Онлайн-видеотрансляцию гонок преследования (без пауз на рекламу) смотрите по этой ссылке.
В воскресенье, 24 марта, мировой биатлонный сезон завершится женской и мужской гонками с массовым стартом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два украинца попали в топ-40 мужского спринта на этапе Кубка мира.
Фото biathlon.com.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!