Всю жизнь отставали: Горбулин развенчал миф об особенности России

Политика

Российская воинственность и желание захватывать все новые и новые территории — это результат российского комплекса неполноценности и попытка компенсировать цивилизационное отставание от Европы. Такое мнение высказал специалист по вопросам национальной безопасности, академик НАН Украины Владимир Горбулин.

«Россия все время отставала в развитии от Европы, — отметил Горбулин в интервью на Youtube-канале „Кириченко Talk“. — Это комплекс неполноценности. Это было болезненно. Нужна была идея, которая бы каждому человеку, живущему в Российской Империи, донесла: все равно, что у нас нет дорог, существует крепостничество, но мы Наполеона изгнали и победили, Швецию мы перевели из самой мощной страны Европы в заурядное государство… Все время кого-то завоевывали, все время над кем-то были».

По мнению академика, на этой почве и родился «миф о русском духе». «Все, что называется „русским духом“, это продукт литературного творчества. В принципе — это миф… Россия не развивалась изнутри как следует, не рождались цивилизационные ценности», — подытожил Горбулин.

Напомним, ранее Горбулин высказал мнение, что украинцы и россияне совсем разные: украинцы более свободолюбивы и в трудных ситуациях предпочитают не страдать, а искать выход. Также академик считает, что именно после российской агрессии состоялась национальная идентификация украинцев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter