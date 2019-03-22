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Уход Путина или голодные бунты: Шендерович назвал условия, при которых Россия вернет Крым Украине
Российский писатель-сатирик Виктор Шендерович уверен: есть два сценария, в которых Россия отказывается от аннексии Крыма и возвращает контроль над полуостровом Украине. Единственная проблема обоих вариантов: подобного развития событий можно ждать долго, вплоть до нескольких десятилетий.
«Для меня есть два варианта. Первый — в России вместо Путина оказывается вменяемое политическое руководство… Второе — по советскому образцу, происходит обрушение. Когда заканчивается еда, то заканчивается и гонка вооружений. Тогда руководство становится намного сговорчивее из-за угрозы голодных бунтов. Какой вариант выберет матушка-история, я не знаю», — объяснил Шендерович в интервью «Крым.Реалии».
В то же время, по мнению писателя, оба описанных сценария могут оказаться крайне растянутыми во времени: «Не хочется нагнетать, но для истории нет никакого дела: будет это при вашей жизни, или нет. Несколько десятилетий для истории — это вообще в пределах мелкой погрешности. Поэтому, к сожалению, ничего скорого ждать не приходится».
Напомним, ранее стало известно, что Путин не публично, но все же признает ошибочность аннексии украинского Крыма и даже говорит об этом в ближайшем окружении.
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