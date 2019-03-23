Плен не помешает: моряк Беспальченко готовится к свадьбе

Общество

Украинский моряк Виктор Беспальченко, один из тех, кто был захвачен россиянами возле Керченского пролива, сейчас готовится к свадьбе. Матрос с буксира «Яны Капу» находится в московском СИЗО «Лефортово». Невеста моряка Татьяна Шевченко приедет к нему для регистрации брака. Девушка рассчитывает, что в качестве официальной супруги ей наконец разрешат свидания и телефонные звонки в следственный изолятор.

Свидетелем на свадьбу молодожены собираются пригласить еще одного арестованного моряка — Михаила Власюка, также входившего в команду буксира «Яны Капу». «Никаких препятствий со стороны следствия или администрации СИЗО мы не видим», — заявил в эфире телеканала «Украина» адвокат Николай Полозов. Свадьба запланирована на 15 апреля.

Напомним, моряки были взяты в плен в нейтральных водах Черного моря 25 ноября 2018 года. Все они теперь находится в Москве в СИЗО. Срок пребывания в изоляторе установлен до 24−26 апреля 2019 года, но потом может быть продлен.

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