Десятки упавших деревьев и сломанные билборды: появились фото последствий мощного урагана в Днепре

Происшествия

В Днепре и области сильный ветер 22 марта разрушил рекламные конструкции, свалил деревья. Некоторые из упавших стволов и веток повредили стоящие рядом автомобили.

Как отмечают очевидцы, под мощным ветром билборды, размещеные вдоль широких улиц и проспектов, буквально складывались напополам.

Учитывая, что на 23 марта в регионе вновь объявлено штормовое предупреждение, спасатели просят соблюдать несколько простых правил. Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра, следует держаться подальше от рекламных щитов, непрочных навесных конструкций, линий электропередачи, деревьев, всего того, что может оторваться, сломаться и упасть. Также нельзя подходить к оборванным проводам, шатающимся предметам на улице.

Напомним, вследствие урагана в шести областях около сотни населенных пунктов остались без света.

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