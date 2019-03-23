- 12:37 Где смотреть онлайн Люксембург — Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 12:24 Позывной «Куб»: в Харькове задержали боевика «ДНР»
- 12:20 Страстный поцелуй и шокирующие признания: чем запомнился третий эфир «Холостяка»
- 12:15 В Одессе сожгли здание Юридической академии: детали и фото происшествия
- 11:59 Россиянин пытался голым улететь в Крым: видео инцидента
- 11:42 Украина перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
- 11:39 Никто в мире не собирается воевать с Россией из-за Крыма или Донбасса, — Александр Левченко
- 11:34 В России умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
- 11:14 От пули снайпера на Донбассе погиб военный медик: названо имя героя
- 11:05 Биатлон в Холменколлене: где смотреть онлайн гонки преследования на Кубке мира
В Одессе сожгли здание Юридической академии: детали и фото происшествия
Поздним вечером в пятницу, 22 марта, в курортной зоне Одессы, неподалеку от знаменитой Аркадии, произошел масштабный пожар. Горело здание на территории бывшей Межрейсовой базы отдыха моряков, что по улице Академической, 1.
«По прибытию на место вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено возгорание крыши строения, — сообщили в региональном главке ГСЧС. — В связи с угрозой распространения огня на большую площадь был объявлен повышенный номер вызова „1-БИС“. Спасатели провели оперативное развертывание и организовали тушение пожара».
Два с половиной часа пожарные подразделения боролись с огнем на площади 400 квадратных метров. Рядом с местом пожара — общежитие указанного вуза. Из-за угрозы распространения огня людей, проживающих в общежитии, эвакуировали.
К счастью, обошлось без погибших и потерпевших.
По «горячим следам» полиция задержала двух подозреваемых в поджоге.
«По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, — отметили в полиции. — Задержанные двое мужчин, вроде бы, бездомные, подозреваются в поджоге. Их доставил в Шевченковское отделение полиции».
Характерно, что вышеназванное здание на территории бывшей базы отдыха моряков перешло в собственность Национального университета «Одесская юридическая академия». По словам руководства вуза, они неоднократно обращались в Минобразования с тем, чтобы списать с баланса это строение, но получали отказ.
Как сообщали «ФАКТЫ», в заказнике «Тарутинская степь» выгорело около шести тысяч гектаров как заповедной территории, так и прилегающей степи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"