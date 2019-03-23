Происшествия

В Одессе сожгли здание Юридической академии: детали и фото происшествия

Поздним вечером в пятницу, 22 марта, в курортной зоне Одессы, неподалеку от знаменитой Аркадии, произошел масштабный пожар. Горело здание на территории бывшей Межрейсовой базы отдыха моряков, что по улице Академической, 1.

«По прибытию на место вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено возгорание крыши строения, — сообщили в региональном главке ГСЧС. — В связи с угрозой распространения огня на большую площадь был объявлен повышенный номер вызова „1-БИС“. Спасатели провели оперативное развертывание и организовали тушение пожара».

Два с половиной часа пожарные подразделения боролись с огнем на площади 400 квадратных метров. Рядом с местом пожара — общежитие указанного вуза. Из-за угрозы распространения огня людей, проживающих в общежитии, эвакуировали.

К счастью, обошлось без погибших и потерпевших.

По «горячим следам» полиция задержала двух подозреваемых в поджоге.

«По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, — отметили в полиции. — Задержанные двое мужчин, вроде бы, бездомные, подозреваются в поджоге. Их доставил в Шевченковское отделение полиции».

Характерно, что вышеназванное здание на территории бывшей базы отдыха моряков перешло в собственность Национального университета «Одесская юридическая академия». По словам руководства вуза, они неоднократно обращались в Минобразования с тем, чтобы списать с баланса это строение, но получали отказ.

Как сообщали «ФАКТЫ», в заказнике «Тарутинская степь» выгорело около шести тысяч гектаров как заповедной территории, так и прилегающей степи.

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