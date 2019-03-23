- 12:37 Где смотреть онлайн Люксембург — Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 12:24 Позывной «Куб»: в Харькове задержали боевика «ДНР»
- 12:20 Страстный поцелуй и шокирующие признания: чем запомнился третий эфир «Холостяка»
- 12:15 В Одессе сожгли здание Юридической академии: детали и фото происшествия
- 11:59 Россиянин пытался голым улететь в Крым: видео инцидента
- 11:42 Украина перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
- 11:39 Никто в мире не собирается воевать с Россией из-за Крыма или Донбасса, — Александр Левченко
- 11:34 В России умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
- 11:14 От пули снайпера на Донбассе погиб военный медик: названо имя героя
- 11:05 Биатлон в Холменколлене: где смотреть онлайн гонки преследования на Кубке мира
Позывной «Куб»: в Харькове задержали боевика «ДНР» (фото)
В Харькове СБУ поймала боевика террористической «ДНР». Бывший житель Горловки примкнул к незаконным вооруженным формированиям в 2015 году, а в 2019-м решил уехать с оккупированных территорий и легализоваться в Харькове. Вопрос с документами боевик попытался решить бесхитростно: сообщил в органы об утере паспорта и подал заявку на получение дубликата.
В жилье гражданина при обыске была изъята боевая граната РГД-5 и тротиловая шашка весом 400 граммов.
Также обнаружены доказательства причастности задержанного к содействию террористам «ДНР».
Выяснилось, что, пребывая в составе незаконных вооруженных формирования, боевик получил позывной «Куб». У террористов гражданин выполнял задания «военной разведки» и принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины.
Напомним, ранее дежурящие на блокпостах службы обнаружили тенденцию: боевики бегут с оккупированных территориях, пытаясь осесть в мирных городах Украины. Также вскрылись схемы легализации документов для таких перебежчиков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?