Позывной «Куб»: в Харькове задержали боевика «ДНР» (фото)

Происшествия

В Харькове СБУ поймала боевика террористической «ДНР». Бывший житель Горловки примкнул к незаконным вооруженным формированиям в 2015 году, а в 2019-м решил уехать с оккупированных территорий и легализоваться в Харькове. Вопрос с документами боевик попытался решить бесхитростно: сообщил в органы об утере паспорта и подал заявку на получение дубликата.

В жилье гражданина при обыске была изъята боевая граната РГД-5 и тротиловая шашка весом 400 граммов.

Также обнаружены доказательства причастности задержанного к содействию террористам «ДНР».

Выяснилось, что, пребывая в составе незаконных вооруженных формирования, боевик получил позывной «Куб». У террористов гражданин выполнял задания «военной разведки» и принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее дежурящие на блокпостах службы обнаружили тенденцию: боевики бегут с оккупированных территориях, пытаясь осесть в мирных городах Украины. Также вскрылись схемы легализации документов для таких перебежчиков.

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