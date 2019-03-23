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В порт Одессы вошел корабль НАТО Capricorne (фото)
Утром в субботу, 23 марта, в морской порт Одессы вошел и ошвартовался у причала корабль французских ВМС M653 «Capricorne». Цель визита — поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море. Запланированы учения с кораблями ВМС ВС Украины по программе PASSEX.
Тральщик «Capricorne» относится к минным охотникам класса Eridan. Вошел в состав ВМС Франции в августе 1987 года. Водоизмещение 625 тонн. Длина — 52, ширина — 9, осадка — 3,8 метра. Максимальная скорость на дизельном двигателе — 18 узлов, при патрулировании на электромоторах — 7 узлов. Экипаж состоит из 49 человек, в том числе 5 офицеров.
Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение — 20 мм пушка Giat 20F2 и 3 пулемета — 1*12,7 мм и 2*7,62 мм.
На борту также имеются радиолокационная станция и гидроакустическая система.
25 февраля в порт заходил американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook. «Capricorne» пробудет в Одессе до 26 марта.
Как заявил в ходе Первой международной конференции «Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров» помощник госсекретаря США Джордж Кент, корабли ВМС США будут постоянно заходить в Одессу.
Как сообщали «ФАКТЫ», 6 марта в Одесской морской порт зашли корабли НАТО — турецкие военные суда — фрегат Barbaros и корвет Marti.
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