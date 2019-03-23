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Поползли на коленях к Путину, — Порошенко отреагировал на поездку Бойко и Медведчука в Москву
Президент Петр Порошенко резко раскритиковал народного депутата Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука, поехавших накануне в Москву обсуждать новый газовый контракт, цены на газ и будущее украинской газотранспортной системы.
«Вы видели вчера новости и видео из Кремля. Побежали к Путину. Они экономику обсуждают. Они обсуждают как посадить снова Украину в российскую „газовую иглу“. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после выборов. Утверждают, что они объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины. Против каждого из нас», — отметил Порошенко.
В то же время президент признал, что такие сюжеты помогают «навести резкость» и понять, на каких из украинских политиков делает ставку Кремль.
«Что они поехали туда вымаливать, какие экономические интересы? Что они со слезами на глазах, протянув руку, поползли на коленях и просили у Путина? Эти поползли, а другие здесь с экранов телевидения информируют, что они здесь встанут на колени и будут плакать. Хочу напомнить всем: Москва слезам не верит», — добавил глава государства.
Напомним, в СБУ пообещали дать правовую оценку переговорам Бойко-Медведчука в Москве. Кроме того, Служба безопасности считает, что такими инфовбросами Кремль пытается отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем подкупа избирателей.
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