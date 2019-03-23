Пришлось привлекать мать: под Херсоном дезертир угрожал устроить взрыв в многоэтажке (фото)

Происшествия

В городе Олешки Херсонской области дезертир забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату. Гипотетически взрыв мог оказаться фатальным для всей трехэтажной «малосемейки», а потому полиция объявила операцию «Гром», эвакуировала жителей, оцепила здание, а потом вызвала на место спецподразделение «КОРД».

Изначально правоохранители прибыли по месту жительства гражданина, чтобы провести обыск. 49-летний мужчина был судим за дезертирство и приходу полицейских был не рад. Нарушитель закрылся в квартире и отказался открывать двери.

Переговоры с злоумышленником затянулись на несколько часов. По итогам диалога мужчина все же пустил в квартиру полицейских. Ключевым стало решение привезти на место мать мужчины. Та уговорила сына не доводить дело до штурма квартиры и добровольно сдаться. Нарушитель был задержан. Никто из граждан не пострадал.

В ходе обыска дома у мужчины гранату не нашли, но изъяли предмет, похожий на боеприпас. Представлял ли он угрозу, должна определить экспертиза.

Теперь, кроме ранее открытых дел, мужчине предстоит отвечать еще и за угрозы полиции (статья 345 Уголовного кодекса).

Напомним, в Одессе двое мужчин, пытаясь попасть на банкет, были готовы взорвать гранату возле кафе, а под Киевом банда грабителей при задержании грозилась устроить взрыв.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter