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Пришлось привлекать мать: под Херсоном дезертир угрожал устроить взрыв в многоэтажке (фото)
В городе Олешки Херсонской области дезертир забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату. Гипотетически взрыв мог оказаться фатальным для всей трехэтажной «малосемейки», а потому полиция объявила операцию «Гром», эвакуировала жителей, оцепила здание, а потом вызвала на место спецподразделение «КОРД».
Изначально правоохранители прибыли по месту жительства гражданина, чтобы провести обыск. 49-летний мужчина был судим за дезертирство и приходу полицейских был не рад. Нарушитель закрылся в квартире и отказался открывать двери.
Переговоры с злоумышленником затянулись на несколько часов. По итогам диалога мужчина все же пустил в квартиру полицейских. Ключевым стало решение привезти на место мать мужчины. Та уговорила сына не доводить дело до штурма квартиры и добровольно сдаться. Нарушитель был задержан. Никто из граждан не пострадал.
В ходе обыска дома у мужчины гранату не нашли, но изъяли предмет, похожий на боеприпас. Представлял ли он угрозу, должна определить экспертиза.
Теперь, кроме ранее открытых дел, мужчине предстоит отвечать еще и за угрозы полиции (статья 345 Уголовного кодекса).
Напомним, в Одессе двое мужчин, пытаясь попасть на банкет, были готовы взорвать гранату возле кафе, а под Киевом банда грабителей при задержании грозилась устроить взрыв.
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