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Жуткое ДТП с маршруткой на "Дорогожичах": водителю избрали меру пресечения
Водитель маршрутки, который 22 марта сбил трех женщин на переходе в районе станции метро «Дорогожичи», решением суда помещен под домашний арест. Об этом сообщила пресс-секретарь Прокуратуры Киева Надежда Максимец.
По ее словам, мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса.
«Суд избрал ему меру пресечения — ночной домашний арест», — сообщила спикер прокуратуры в комментарии УНН.
Максимальная мера наказания по данной статье Уголовного кодекса состоит в лишении свободы на срок до 8 лет.
Резонансное ДТП с тремя пострадавшими женщинами произошло в районе станции метро «Дорогожичи». По предварительной информации, водитель был трезв и заявил, что в транспорте отказали тормоза. На пешеходный переход автобус вылетел на запрещающий сигнал светофора.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.