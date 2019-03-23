Происшествия

Жуткое ДТП с маршруткой на "Дорогожичах": водителю избрали меру пресечения

Водитель маршрутки, который 22 марта сбил трех женщин на переходе в районе станции метро «Дорогожичи», решением суда помещен под домашний арест. Об этом сообщила пресс-секретарь Прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса.

«Суд избрал ему меру пресечения — ночной домашний арест», — сообщила спикер прокуратуры в комментарии УНН.

Максимальная мера наказания по данной статье Уголовного кодекса состоит в лишении свободы на срок до 8 лет.

Резонансное ДТП с тремя пострадавшими женщинами произошло в районе станции метро «Дорогожичи». По предварительной информации, водитель был трезв и заявил, что в транспорте отказали тормоза. На пешеходный переход автобус вылетел на запрещающий сигнал светофора.

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