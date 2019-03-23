Стихия на Полтавщине срывала крыши и валила деревья (фото)

Происшествия

Во второй половине дня в пятницу, 22 марта, небо над Полтавщиной затянуло черными тучами, из которых посыпался град. Вдобавок поднялся шквальный ветер и… ударил гром. Все это длилось с полчаса, однако стихия наделала немало бед. По информации начальника службы оперативного реагирования при Полтавском горисполкоме Сергея Зубаня, вследствие обрыва линий электропередач в областном центре был обесточены целые улицы и микрорайоны.

В самом центре Полтавы пострадало стеклянное (противоударное) накрытие подземного перехода — ветер сорвал его с крепежей. Лишь по счастливой случайности не пострадали люди, прятавшиеся в подземке от стихии.

Только на одной улице Зеньковской ветер свалил 7 деревьев, а всего не устояли под шквалом около двух десятков зеленых насаждений. На улице Европейской поваленное дерево придавило крышу обувного магазина, а на улице Пушкина — припаркованный автомобиль. В Кременчуге на переулке Циолковского старое дерево было вырвано с корнем и упало на пешеходную дорожку.

Из-за упавших на автотрассу Полтава-Гадяч деревья и ветки оказался затрудненным проезд в этом направлении. А в райцентре Кобеляки порывом ветра снесло крышу районного дома культуры (площадью приблизительно 100 кв. м). Металлические листы оказались на улице Касьяна, перекрыв движение по ней.

Местным коммунальщикам пришлось немало потрудиться, чтобы ликвидировать последствия стихии.

Как сообщали «ФАКТЫ», вечером 22 марта в Сумах выпал град, а в Харькове ураганом снесло торговый павильон. В Днепре ураган свалил десятки деревьев и сломал несколько билбордов.

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