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Террорист Гиркин внезапно рассказал о двойниках Путина
Экс-«министр обороны» «ДНР», террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил наличие двойников у президента России Владимира Путина. По его словам, их как минимум двое.
Сенсационное признание бандит сделал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка, где поставить точку в предложении «Путина казнить нельзя помиловать?».
«А какого из них? Их сейчас показывают, как минимум, троих», — сказал он, добавив, что, по его мнению, народная революция в России не произойдет — Путина будет свергать его собственное окружение.
Сам Цимбалюк скептически отнес к «теории двойников».
«Что касается двойников, тройников, я не сторонник вот этих безумных идей о том, что есть какой-то вселенский заговор, фабрика, где штампуют Путиных. Россия так устроена, что здесь один человек рулит государством», — сказал он.
Напомним, крупнейший исследователь идеологии «путинизма» Игорь Эйдман рассказал «ФАКТАМ», что произойдет в случае «свержения» Владимира Путина.
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