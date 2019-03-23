Террорист Гиркин внезапно рассказал о двойниках Путина

Мир

Экс-«министр обороны» «ДНР», террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил наличие двойников у президента России Владимира Путина. По его словам, их как минимум двое.

Сенсационное признание бандит сделал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка, где поставить точку в предложении «Путина казнить нельзя помиловать?».

«А какого из них? Их сейчас показывают, как минимум, троих», — сказал он, добавив, что, по его мнению, народная революция в России не произойдет — Путина будет свергать его собственное окружение.

Сам Цимбалюк скептически отнес к «теории двойников».

«Что касается двойников, тройников, я не сторонник вот этих безумных идей о том, что есть какой-то вселенский заговор, фабрика, где штампуют Путиных. Россия так устроена, что здесь один человек рулит государством», — сказал он.

Напомним, крупнейший исследователь идеологии «путинизма» Игорь Эйдман рассказал «ФАКТАМ», что произойдет в случае «свержения» Владимира Путина.

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