Испанцы благодаря голу с пенальти обыграли дома Норвегию: видеообзоры матчей отбора Евро-2020

Спорт

В субботу, 23 марта, еще 14 сборных открыли для себя отборочный цикл к чемпионату Европы-2020.

Сборная Испании добыла непростую домашнюю победу над Норвегией. Решающий мяч с пенальти провел Серхио Рамос — к слову, защитник «Реала» забивает уже в пятом матче подряд в составе сборной. Легче дался поединок команде Италии — «Скуадра Адзурра» одержала «сухую» домашнюю победу над Финляндией, а один из мячей забил 19-летний вундеркинд из «Ювентуса» Мойзе Кин.

Едва сенсацией не завершился поединок на Гибралтаре, где местная сборная, занимающая 194-е место в рейтинге ФИФА, принимала Ирландию, которая располагается на 160 позиций выше. Гостям из Туманного Альбиона удалось одержать победу лишь благодаря единственному голу, который удалось забить в начале второго тайма.

Группа D

Грузия — Швейцария — 0:2 (Цубер, 56, Закария, 80);

Гибралтар — Ирландия — 0:1 (Хендрик, 49);

Группа F

Швеция — Румыния — 2:1 (Куайсон, 33, Клаессон, 40 — Кешеру, 58);

Мальта — Фарерские острова — 2:1 (Нвоко, 13, Борг, 77, с пенальти — Томсен, 90+8). На 62-й минуте удален Агиус (Мальта), на 63-й минуте Ольсен (Фарерские острова) не реализовал пенальти;

Испания — Норвегия — 2:1 (Родриго, 16, Рамос, 71, с пенальти — Кинг, 65, с пенальти).

Группа J

Босния и Герцеговина — Армения — 2:1 (Крунич, 33, Милошевич, 80 — Мхитарян, 90+3, с пенальти);

Италия — Финляндия — 2:0 (Барелла, 7, Кин, 74);

* Николо Барелла забивает первый мяч в ворота Финляндии

Лихтенштейн — Греция — 0:2 (Фортунис, 45+1, Донис, 80);

Также 23 марта был сыгран товарищеский матч — сборная Бразилии в экспериментальном составе на стадионе «Драгау» в Порту, владея по ходу игры подавляющим преимуществом, не смогла обыграть Панаму — 1:1 (Пакета, 32 — Мачадо, 36).

В воскресенье, 24 марта, в отборе к Евро-2020 сыграют: группа С — Нидерланды — Германия, Северная Ирландия — Беларусь; группа Е — Уэльс — Словакия, Венгрия — Хорватия; группа G — Словения — Северная Македония, Польша — Латвия, Израиль — Австрия, группа I — Кипр — Бельгия, Казахстан — Россия, Сан-Марино — Шотландия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионы мира начали отбор к Евро-2020 с разгрома в Молдове.

Фото Twitter сборной Испании, сборной Италии

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