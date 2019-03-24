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Дмитрий Комаров рассказал, как он чуть не погиб во время съемок в Бразилии (фото)
Группа проекта «Мир наизнанку» (телеканал «1+1») вернулась в Украину из самого долгого в своей истории экспедиции — в Бразилию. О первых впечатлениях в своем Facebook поделился автор проекта Дмитрий Комаров.
Он подсчитал, что съемки за океаном продлились 203 дня, однако даже за этот срок сделать все, что планировалось, Дима и его оператор не успели.
Самыми запоминающимися эпизодами Комаров называет встречу с главарем банды (о ней он ранее рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ») и поездку на водопады Игуасу (по его словам, вблизи они впечатляют не меньше, чем Эверест), где путешественник мог проститься с жизнью, ведь на 25 секунд оказался в бурлящей, как центрифуга, воде.
«Тогда я успел подумать о том, что сейчас, возможно, произойдет самое страшное, что может случиться. Успел отчаянно спросить себя, что же ты натворил? Это нельзя назвать страхом в чистом виде, но это были ощущения, ни с чем не сравнимые. Я не хочу испытать их снова и никому такого не желаю. Я благодарен водопадам Игуасу за то, что отпустили и все-таки вытолкнули меня и Сашу поверхность», — описал свои ощущения Дмитрий.
Он также анонсировал показ новых эпизодов — из труднодоступной Амазонии, где украинцы впервые встретились с жителями местного племени, а также с карнавала, в котором Дима и Александр приняли самое непосредственное участие — как… танцоры, члены компанды школы Viradouro, вместе с которой взяли серебро карнавала в Рио де Жанейро 2019.
«Самое интересное впереди. Спасибо, Бразилия! Спасибо каждому из вас, за то, что вы с нами! Сезон продолжается!», — заинтриговал путешественник.
По прилету в аэропорту «Борисполь»
Напомним, Дмитрий Комаров не на шутку перепугал поклонников, когда нНа YouTube канале ACTOR FIGHT появилось видео, на котором он убегает, а затем, а в него стреляют.
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