Дмитрий Комаров рассказал о своем "ранении"

Шоу-бизнес

Известный украинский путешественник ведущий программы «Мир наизнанку» («1+1») Дмитрий Комаров не на шутку перепугал поклонников. На YouTube канале ACTOR FIGHT появилось видео, на котором он убегает, а затем, а в него стреляют. Пользователи сети решили, что Дмитрий попал в серьезный переплет во время экспедиции в Бразилии.

Ведущий вышел на связь и заверил, что с ним все в порядке. Сам он шокирован слухам о том, что его подстрелили.

«Друзья, только увидел, какой кошмар в сети и сколько сотен сообщений в моих телефонах. Спешу ещё раз подчеркнуть: я жив и здоров. На видео кадры со съёмок, где я учился работать каскадером. А вот почему они появились в сети, вырванные из контекста — это другой вопрос. По условиям договора с бразильской командой киношников, которые организовывали эти съёмки, мы обязывались предоставить им все отснятые материалы, потому что они, как актеры, тоже участвуют. Там их лица. Выложил видео на свой канал бразилец по имени Иван. По сути, выложил себя — на видео он бежит за мной с пистолетом в роли бандита. Он же — каскадер и организатор съемок. Позвонили Ивану с вопросом, зачем он это сделал, и он ответил: «Это просто шутка», — написал Дмитрий на соцсетях.

Он также признался, что действительно испытал на себя работу каскадеров.

«Я горел, вполне реально, в разные дни, тренировался. Но с соблюдением мер безопасности. Меня сбивала машина, раз 50. Были взрывы, погони. Это были реально очень сложные для меня съемки: два дня в жаркой одежде я бегал по 40-градусной жаре, прыгал, падал. Крик на видео, кстати, тоже реальный — пиропатрон с „кровью“ плохо поставили, и мне он выстрелил четко в ухо. Потом пришлось проводить манипуляции и лечение. Съёмка была интересной, и делалась для того, чтобы вы увидели обратную сторону кинопроизводства», — рассказал Комаров и заверил, что крайне возмущен действиями коллег, выложившими ролик в сеть.

Ранее Дмитрий Комаров рассказывал «ФАКТАМ» о не менее опасных приключениях в Бразилии, когда он попал в логово наркобарона.

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